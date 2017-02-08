Российский Центр по примирению передал жителям Алеппо 3,3 тонны гумпомощи

Москва, , 06:14 — REGNUM Центр по примирению враждующих сторон 7 февраля передал жителям сирийского города Алеппо 3,3 тонны гуманитарной помощи. Об этом говорится в бюллетене Центра, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено пять гуманитарных акций в городе Алеппо (в районе Бенезид, в мечети в районе Дахрет-Ауаад, в школах в районах Старый Алеппо, Салах-Аль-Дин и Южное Новое Алеппо), в ходе которых произведена передача мирным жителям 3,3 тонны хлеба», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего за сутки гуманитарную помощь получили 2,5 тысячи сирийцев. «Гуманитарные акции других иностранных государств и международных организаций на территории Сирийской Арабской Республики в течение суток не проводились», — отмечается в документе.

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