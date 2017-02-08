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Китай заявляет, что больше не разбирает казненных заключенных на органы

Общество
По словам чиновников, «порочная практика» была прекращена в 2015 году

Ватикан, 8 февраля 2017, 06:10 — REGNUM  Китайская делегация выступила на конференции в Ватикане с заверением, что КНР прекратил практику насильственного изъятия органов для трансплантации у казненных заключенных, передает Reuters 8 февраля.

Бывший заместитель министра здравоохранения Китая, глава Китайского комитета по донорству и пересадке органов человека Хуан Цзефу заверил собравшихся, что КНР полностью прекратили «порочную практику» в 2015 году.

«Мы здесь не для того, чтобы обелить наше прошлое, но чтобы… заявить о новой позиции Китая в мире», — сообщил Цзефу.

По словам Цзефу, в стране сделаны десятки арестов и закрыто 18 медицинских учреждений, нарушавших запрет правительства. Чиновник повторил уже озвученную вчера статистику — с 2015 до 2016 года число добровольных доноров органов в КНР увеличилось на 50%, до 4080 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация Китая во главе с Хуаном Цзефу прибыла в Рим для переговоров в Ватикане вчера. Главной целью делегации является ознакомление представителей международного медицинского сообщества об успехах легальной трансплантологии в Китае.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай докажет папе римскому, что не изымает органы казненных заключенных

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