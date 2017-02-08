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На Камчатке объявлено об окончании эпидемии гриппа и ОРВИ

Общество
Уровень заболевания значительно снизился, но врачи все равно просят принимать меры профилактики

Петропавловск-Камчатский, 8 февраля 2017, 05:57 — REGNUM  На Камчатке отмечено значительное снижение случаев заражения гриппом и ОРВИ в связи с чем главный санитарный врач региона Наталья Жданова приняла решение снять ограничительные мероприятия, что свидетельствует об окончании с 8 февраля эпидемии на полуострове. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил зампред правительства края Валерий Карпенко.

Он отметил, что сейчас заболеваемость населения в целом по краю ниже эпидпорога на 14%, а прирост количества новых случаев отрицательный. Причем реже болеть стали как дети, так и взрослые. «Соответственно, и значительно снизилось количество людей, которые обращаются за помощью в поликлиники и больницы. По заболеваемости пневмониями мы также видим уменьшение количества случаев, два пациента с тяжёлым течением заболевания ещё находятся в больницах, но уже выздоравливают», — сказал Валерий Карпенко.

Сейчас на Камчатке снят запрет на все массовые мероприятия, который был введен с 24 января. «В этом году эпидемия на Камчатке прошла значительно легче, чем в прошлом», — добавил зампред. По его словам, избежать серьезных последствий Камчатке удалось еще и благодаря успешной прививочной кампании — минувшей осенью прививки от гриппа поставили 40% края.

Вместе с тем, в ряде районов края эпидемические пороги ещё остаются превышенными. Высокий уровень заболеваемости сохраняется в Елизовском, Тигильском, Олюторском и Крагинском районах, а также в городе Вилючинск.

ИА REGNUM напоминает, что об эпидемии ОРВИ и гриппа на Камчатке было объявлено 24 января. До этого детям в школах Петропавловска продлевали каникулы в качестве профилактических мероприятий. Потом в регионе запретили все массовые мероприятия. Сейчас ситуация улучшилась.

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Грипп, ОРЗ
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