Начальник почты Австралии выручил за год $4,3 млн — больше премьер-министра

Канберра, , 04:39 — REGNUM Профильный комитет австралийского Сената раскрыл информацию о доходах главы почты страны Ахмеда Фахура — управляющий директор Национальной почтовой службы Австралии 5,6 млн австралийских долларов ($4,3 млн), передает Associated Press 8 февраля.

При этом речь не идет о неофициальных доходах. Из 5,6 млн австралийских долларов 4,4 млн составила зарплата чиновника, еще 1,2 млн составляют премии.

Таким образом, начальник почты Австралии оказался самым высокооплачиваемым чиновником в стране — за год он выручил в 10 раз больше премьер-министра страны Малькольма Тернбулла, годовая зарплата которого составила 507 тыс. австралийских долларов.

До этого самым высокооплачиваемым австралийским госслужащим считался Билл Морроу, управляющий австралийской государственной телекоммуникационной корпорации NBN, который заработок которого в прошлом году составил 3,6 млн австралийских долларов.