Права сахалинских пассажиров защитила прокуратура

Корсаков, Сахалинская область, , 05:30 — REGNUM Сахалинская транспортная прокуратура провела проверку сведений, опубликованных ИА REGNUM. Агенство сообщало, что услуги морского вокзала в сахалинском Корсакове пассажирам предоставлялись на платной основе.

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«Прокурорской проверкой установлено, что в порту Корсаков услуги морского вокзала, доставка пассажиров и багажа к трапу пассажирского судна осуществлялись на платной основе. Однако тарифы в органе, к полномочиям которого относится их государственное регулирование, не утверждены», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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По результатам прокурорской проверки корсаковское ООО «Морская тальманская служба» и его руководитель привлечены к административной ответственности. Взимание незаконных платежей с пассажиров прекращено.

ИА REGNUM сообщало, что в ноябре 2016 года, во время инспекционной поездки губернатора Сахалина Олега Кожемяко на Курилы, жители отдаленных островов пожаловались на беспрецедентные поборы перевозчиков. По результатам поездки Кожемяко принял жесткие кадровые решения, в частности, отстранил от должности министра транспорта области Дегтярева. На том, основании, что «сами жители Курил дали работе министра крайне неудовлетворительную оценку».