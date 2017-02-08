Керченская переправа приостановила работу из-за сильного ветра

Керчь, Крым, , 04:20 — REGNUM Керченская паромная переправа в ночь на 8 февраля приостановила работу в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Крым.

По информации ведомства, причиной приостановки движения паромов стало усиление ветра.

На сайте оператора переправы ООО «Морская дирекция» сообщается, что 8 и 9 февраля с сохранением до утра 10 февраля в регионе прогнозируются неблагоприятные метеоусловия, ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

В этой связи, как отмечается, существует вероятность полной остановки движения судов. «Рекомендуем воздержаться от прибытия на переправу в указанный период», — говорится в сообщении.