В Париже за участие в беспорядках задержаны шесть взрослых и 11 детей

Париж, , 03:53 — REGNUM Полиция Франции задержала 17 человек за участие в беспорядках на окраине Парижа — шесть взрослых и 11 несовершеннолетних, передает Associated Press 8 февраля.

Для разгона демонстрантов, которые поджигали машины и били стекла, полиции пришлось применять спецсредства, а также стрелять в воздух. Взрослым задержанным может быть предъявлено обвинение в нападении на полицейских.

Беспорядки в парижском пригороде Клиши-су-Буа происходили ночью и утром 7 февраля. Жители района, населенного в основном выходцами из Африки и с Ближнего Востока, вышли на улицы в ответ на жестокость полиции в отношении их соседа, травмированного после задержания на прошлой неделе.

Также сообщается, что травмированного жителя района по имени Тео, который сейчас находится в больнице, навестил президент Франции Франсуа Олланд.

«Мы тоже беспокоимся о Тео, который всегда был известен примерным поведением в семье… хорошими отношениями с полицией», — сообщил Олланд журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля офицеру французской полиции предъявлено обвинение в изнасиловании 22-летнего мужчины, мигранта из Африки по имени Тео. Потерпевший был госпитализирован после того, как сотрудник правоохранительных органов совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера с применением спецсредства — полицейской дубинки.

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