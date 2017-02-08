В Мексике вооруженная банда атаковала патруль морской пехоты, есть погибшие

У нападавших были автоматы Калашникова и штурмовые винтовки AR-15

Мехико, , 03:04 — REGNUM В вооруженном столкновении между морскими пехотинцами и вооруженными бандитами в Мексике погибло шесть человек — пятеро налетчиков и один морпех, передает Associated Press 8 февраля.

По сообщению полиции штата Синалоа, группа вооруженных людей на нескольких автомобилях напала на патруль морских пехотинцев в городе Кулиакан. В ходе перестрелки с применением огнестрельного оружия — у нападавших были автоматы Калашникова и штурмовые винтовки AR-15 — морпехам удалось убить пятерых бандитов. Один из морских пехотинцев погиб.

Штат Синалоа является «домом» одноименного наркокартеля, одного из крупнейших в Мексике. В настоящий момент штат охвачен войной группировки с конкурентами из крупнейшего картеля Мексики — «Халиско», который контролирует большую яасть юга страны.

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