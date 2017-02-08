ООН: Число беженцев из Бурунди скоро достигнет 500 тыс. человек

Женева, Швейцария, , 02:17 — REGNUM Число беженцев из Бурунди на данный момент составляет 385 тыс. человек и уже в этом году достигнет отметки в 500 тыс., передает Центр новостей ООН 8 февраля.

Главной причиной бегства людей из африканской страны является тяжелое экономическое положение, в последние месяцы к нему добавились беспорядки и жесткие ответные меры президента Пьера Нкурунзизы.

По информации Управления Верховного комиссара ООН по беженцам (УВКБ ООН) с апреля 2015 года из Бурунди бежали 384 тыс. беженцев, из них большая часть, 220 тыс. — в Танзанию, 85 тыс. — в Руанду, остальные — в Уганду и Демократическую Республику Конго. В связи со сложной обстановкой в соседних странах УВКБ ООН запрашивает на помощь беженцам из африканской страны $96 млн.

«Без выделения новых участков земли для расширения существующих лагерей или строительства новых эти страны не смогут обеспечить временное жилье для бурундийцев», — сообщил пресс-секретарь УВКБ Уильям Спиндлер.

Сообщается, что в ближайшие месяцы ООН ожидает увеличения потока беженцев — по расчетам, до конца года страну покинет больше 100 тыс. человек, общее число беженцев из Бурунди в 2017 году может превысить 500 тыс. человек.