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МОМ: С начала года в Европу прибыли более 11 тысяч мигрантов

Общество
Нелегалы продолжают прибывать в Европу через Средиземное море
Беженцы Беженцы

Рим, 8 февраля 2017, 01:16 — REGNUM  Свыше 11 тысяч нелегальных мигрантов прибыли в Европу через Средиземное море с начала текущего, говорится в пресс-релизе Международной организации миграции (МОМ).

Сообщается, что за период с 1 января по 5 февраля морским путём прибыли 11 010 мигрантов, в том числе около 85% из них высадились в Италии, остальные — в Греции. При этом 225 человек скончались в пути.

В МОМ отмечают, что за аналогичный период 2016 года в Европу по Средиземному морю прибыли 74,8 тысячи мигрантов. а число погибших составило 380 человек.

Как передавало ИА REGNUM, в начале февраля страны-члены Европейского союза заключили декларацию о принятии ряда дополнительных мер по приостановлению потока мигрантов, следующих через Средиземное море.

Согласно документу, за 2016 год число нелегалов, следующих в Европу морским путём, значительно сократилось, тем не менее в европейские страны через Средиземное море прибыло более 181 тысяч человек.

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