Среда, 08 Февраля 2017 года
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Росавиация аннулировала лицензии двух российских авиакомпаний

Общество
Авиакомпании «Бурятские авиалинии» и «Пионер-региональные авиалинии» были уличены в серьёзных нарушениях воздушного законодательства
Самолет авиакомпании «Пионер-региональные авиалинии»
Иллюстрация: Aviakompaniya-pioner.ru
Самолет авиакомпании «Пионер-региональные авиалинии»

Москва, 8 февраля 2017, 00:59 — REGNUM  Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиция) аннулировало сертификаты эксплуатанта у российских авиакомпаний «Бурятские авиалинии» и «Пионер-региональные авиалинии». Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сообщается, что авиапарк «Бурятских авиалиний» состоял из одного самолёта Ан-24РВ и двух вертолетов Ми-8ТВ, при этом полёты на обоих воздушных судах выполнялись с истекшим ресурсом двигателей.

В Росавиации назвали данный факт грубейшим нарушением норм лётной годности, отметив, что это напрямую влияло на безопасность полётов и могло стать причиной серьёзного авиационного происшествия вплоть до катастрофы.

Авиакомпания «Пионер-региональные авиалинии», в парке которой имелось пять самолётов Ан-24, из которых только три — с действующим сертификатом летной годности, «в нарушение воздушного законодательства выполняла полёты на самолетах других авиакомпаний, не включённых в её собственный сертификат эксплуатанта».

«Таким образом, обе авиакомпании подвергали самому серьёзному риску безопасность полетов, преднамеренно ставя в рейс самолёт, не прошедший своевременное техническое обслуживание», — отметили в Росавиации.

Сообщается, что сертификаты эксплуатанта обеих компани анулированы без возмжности восстанавления.

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