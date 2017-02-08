Полицейский рейд по ночным клубам в Пекине привел к 77 задержаниям

Хозяева притонов заманивали девушек в возрасте от 16 до 28 лет работой на автогонках, а затем заставляли их предоставлять услуги хостес в ночных клубах

Пекин, , 00:31 — REGNUM Полиция Пекина арестовала 77 человек по подозрению в занятии проституцией в трех крупнейших столичных ночных клубах, которые было предписано закрыть, сообщает 8 февраля South China Morning Post (SCMP).

Подозреваемые, которые были среди сотен людей, впервые были задержаны в декабре во время кампании по борьбе с сексуальной торговлей, сообщает издание.

Три места проведения операции — клубы «Баоли», «Ландай» и «Лихай Минюань», по информации газеты, ранее в пекинских СМИ уже обозначались как «предоставляющие самые развратные развлечения в столице».

Хозяева притонов заманивали девушек в возрасте от 16 до 28 лет работой на автогонках, а затем заставляли их предоставлять услуги хостес в ночных клубах.

Средний счет за услуги хостес был порядка 3 500 юаней (более пятисот долларов США), при этом, а иногда достигал и 8 000 юаней.

Издание отмечает, что название клуба «Баоли» на китайском языке абсолютно созвучно с названием государственного бренда China Poly Group, который на своей странице в сети вынужден был уведомить общественность, что не имеет ничего общего с произошедшим. В сообщении говорится, что клуб, действовавший в том же здании, что и руководство компании, паразитировал на её бренде.