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У водоемов в радиусе 30 км от Петербурга запретят капитальное строительство

Общество
На берегах рек и озер надо образовать особо охраняемые природные территории, считает глава Ленобласти

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 7 февраля 2017, 21:48 — REGNUM  Власти Ленинградской области намерены ввести запрет на строительство капитальных сооружений в рекреационной зоне у водоемов на расстоянии до 30 км от границы с Санкт-Петербургом. Поручение разработать соответствующий документ губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал сегодня, 7 февраля, на заседании регионального экологического совета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Может, нам издать областной закон — применить хотя бы 30-километровую зону вокруг Петербурга… Или забрать Карельский перешеек, а дальние районы оставить — слава Богу, пусть там хоть что-то строят. Может, нам законодательно ввести запретительные меры по изменению категорий земель и включению их в другие виды использования, кроме рекреационной, и без права капитальной застройки. Подумайте», — обратился губернатор к профильным чиновникам.

Председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти Евгений Андреев пообещал главе региона, что вопрос о таких ограничениях будет проработан в ближайшее время.

Как пояснил председатель экологического совета Ленобласти Юрий Шевчук, на сегодняшний день федеральное законодательство запрещает строить капитальные сооружения на расстоянии менее 20 метров от водоемов. Согласно же идее губернатора, водоохранная зона будет составлять в среднем 200−300 метров.

Обсуждая проблему захвата земель в Токсово и на Ржевском полигоне, глава Ленобласти предложил «все берега озер, оставшиеся во Всеволожском районе, включить в различные формы особо охраняемых природных территорий и поставить на этом точку».

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