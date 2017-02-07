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Рекультивация челябинской свалки начнётся в 2017 году

Общество
Назван объем затрат, необходимых на экспертизу и разработку проекта по рекультивации
Питер Пауль Рубенс. Союз Земли и Воды (фрагмент). 1618 Питер Пауль Рубенс. Союз Земли и Воды (фрагмент). 1618

Челябинск, 7 февраля 2017, 21:24 — REGNUM  Рекультивация одного из печально известных в Челябинске объектов — челябинской свалки — начнётся уже в 2017 году. Об этом глава Челябинской области Борис Дубровский заявил в ходе встречи с руководителями общественных приемных губернатора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

На встрече главы области с руководителями общественных приемных был освещен актуальный для региона вопрос — тема Года экологии. Южноуральцев, обращающихся в приемные, интересует вопрос, как власти улучшают местную экологическую безопасность.

Дубровский пояснил, что на Челябинской области как на пилотном регионе в этом году будет опробован проект по «введению системы сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха и определению квот на выбросы для предприятий». Кроме того, в области всерьез займутся борьбой с последствиями экологических загрязнений: это касается как загрязнение реки Миасс, так и городской свалки.

«Работы по рекультивации челябинской свалки начнутся уже в этом году — выделено 100 миллионов рублей на проект и экспертизу», — сказал Дубровский.

По словам губернатора, в целом для успешного осуществления задуманного необходимы затраты в миллиард рублей. Южноуральские власти берут в расчёт поступление на этот проект федеральных средств.

«Также в 2018 году будет устранен источник загрязнения реки Миасс в Карабаше», — заверил губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, городская свалка в Челябинске — один из экологически опасных объектов. Она находится в черте города и официально числится закрытой с 1992 года. Тем не менее, на территорию этого объекта продолжают несанкционированно ввозить мусор.

Объект занимает огромную площадь — 80 гектаров. В постсоветские годы территория свалки стала «приютом» для лиц без определенного места жительства. Периодически на объекте происходят возгорания, которые городские жители безошибочно идентифицируют по резкому запаху и задымлению.

Читайте ранее в этом сюжете: Рекультивация свалки в Челябинске: более миллиарда рублей и два года

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