Меняйло провел встречу с главами Российского Союза ветеранов Афганистана

Москва, , 20:53 — REGNUM Накануне отмечаемого 15 февраля Дня памяти о гражданах России, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в режиме видеоконференции состоялась встреча полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло с руководителями региональных отделений Всероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Рассмотрели ход реализации в регионах программ в сфере духовно-нравственного, гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи, обобщили опыт лучших практик в области поискового движения и сохранения исторической памяти, сообщил участник конференции член Совфеда, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. «Не обошлось и без острого разговора о проблемах самих воинов-интернационалистов, к которому организаторы встречи оказались готовы, пригласив на участия в ней главных федеральных инспекторов, заместителей высших должностных лиц субъектов РФ округа», — сказал он. Кроме того, обсуждались предельно конкретные вопросы: что еще должно сделать государство для тех, кто выполнял свой служебный долг за рубежом, и членов их семей.

Отметим, что в 2015 году с ветеранами боевых действий встречался полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.