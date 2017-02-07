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«К вопросу приватизации жилья вернутся после выборов президента РФ»

Общество
Госдума обсудит поправки о бессрочной бесплатной приватизации жилья для граждан
Сергей Зубцов. Старая квартира. 1999 Сергей Зубцов. Старая квартира. 1999

Москва, 7 февраля 2017, 20:45 — REGNUM  Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия») не исключает возвращения к теме отмены бессрочной бесплатной приватизации через пару лет, передает корреспондент 7 февраля. «Не исключено, что через два — три года после того, как закончится очень серьезный избирательный цикл, к этой проблеме вернутся», — заявила Хованская.

Глава профильного комитета сослалась на последние данные, в соответствии с которыми власти 65-и субъектов РФ выступают за продление бесплатной приватизации. «Потому что, если квартира приватизирована, им не надо платить взнос на капремонт, и налог исходя из кадастровой стоимости, поступает в бюджет», — пояснила она.

Единственным недостатком внесенных поправок депутат считает отсутствие в них указания о необходимости перенести в отдельный специальный закон норму о детях-сиротах, но этот юридический аспект, по ее словам, может быть скорректирован позднее.

Госдума 8 февраля обсудит законопроект об отказе от ограничения по срокам бесплатной приватизации жилья для граждан. Предложение нашло поддержку главы правительства РФ Дмитрия Медведева.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев поддержал идею бессрочной бесплатной приватизации

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Приватизация жилья
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