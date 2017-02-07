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Прокуратура помогла вернуть 143 млн рублей долгов по зарплате в Подмосковье

Общество
Подмосковье не входит в число лидеров антирейтинга по задержкам с выплатами заработной платы
Владимир Серов. Портрет рабочего (фрагмент). 1960 Владимир Серов. Портрет рабочего (фрагмент). 1960

Красногорск, 7 февраля 2017, 21:09 — REGNUM  Генпрокуратура за 2016 год выявила в Московской области более 15 тысяч нарушений законодательства об оплате труда. По результатам проведенных проверок наказано 518 должностных лиц, возбуждено 20 уголовных дел. Об этом 7 февраля в эфире «Радио 1» заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

«Если сравнить с соседним регионом, с Москвой, то там подобных нарушений выявили гораздо больше. Московской области мы вернули по итогам этих проверок примерно 143 миллиона рублей, честно заработанных людьми денег, которые они не могли получить. В Москве эта сумма составила 2 с лишним миллиарда рублей. Разница, конечно, существенная», — уточнил Куренной.

Представитель надзорного ведомства напомнил, что Московская область не входит в число лидеров по задержкам с выплатами заработной платы. Что говорит о том, что руководство региона отслеживает тенденции в этой сфере, да и работающие в области предприниматели, более ответственно относятся к своим обязательства перед работниками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России по данным Росстата на 1 января 2017 года суммарная задолженность по заработной плате составила 2 млрд 725 млн рублей и по сравнению с 1 декабря 2016 г. снизилась на 1 млрд 125 млн рублей (на 29,2%). Задолженность по заработной плате на 1 января 2017 г. имелась перед 49 тыс. человек.

В ведомстве также отметили, что в общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 59% приходится на обрабатывающие производства, 18% — на строительство, 7% — на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, 6% — на транспорт, 5% — на добычу полезных ископаемых.

Подробности читайте здесь: В России долги по зарплате за месяц снизились на 29,2%

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