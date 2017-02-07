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Названа дата забастовки сотрудников двух аэропортов Берлина

Общество
Сотрудники наземного обслуживающего персонала требуют повышение заработной платы

Берлин, 7 февраля 2017, 20:22 — REGNUM  Наземный обслуживающий персонал двух коммерческих аэропортов Берлина проведет забастовку 8 февраля, сообщает 7 февраля Reuters.

Сотрудники аэропортов Берлин-Тегель и Берлин-Шёнефельд начнут забастовку в 05:00 по местному времени, она продлится до 11:00, заявили представители профсоюза Verdi. Сотрудники наземного обслуживающего персонала требуют повышение заработной платы до €12 ($12,83) в час. В настоящий момент зарплата составляет около €11 ($11,76).

Напомним, в ноябре прошлого года пилоты немецкой авиакомпании Lufthansa провели серию забастовок. Пилоты потребовали поднять заработную плату на 22%, начиная с апреля 2014 года. Более 180 тыс. пассажиров были вынуждены пересмотреть свои планы в связи с отменой авиарейсов.

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