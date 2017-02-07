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Регистраторы смогут блокировать в сети «подвиги» зацеперов и руферов

Общество
«Координационный центр, «Лига безопасного интернета» и другие компетентные организации обсуждают разработку критериев опасного поведения

Москва, 7 февраля 2017, 20:06 — REGNUM  Доменные регистраторы летом 2017 года могут начать в досудебном порядке блокировать ресурсы, распространяющие материалы про «зацеперов» (люди, которые передвигаются на транспортном средстве, зацепившись снаружи) и «руферов» (люди, которые забираются на высокие здания ради острых ощущений и фотографий). Об этом сообщил директор российского Координационного центра национального домена сети Интернет (КЦ) Андрей Воробьев.

«Координационный центр национального домена сети Интернет, «Лига безопасного интернета» и другие компетентные организации обсуждают разработку критериев опасного поведения. Те же «зацеперы» — это опасно для жизни, много смертельных случаев и случаев, когда молодые люди становятся калеками, а это пропагандируется. Чтобы блокировать подобные ресурсы, будут разработаны критерии, и часть наших компетентных организаций, которые специализируются на подобного рода деятельности, получат полномочия для того, чтобы регистратору сообщать и в досудебном порядке блокировать такую пропаганду», — цитирует ТАСС слова Андрея Воробьева.

Директор КЦ пояснил, что критерии опасного поведения будет разрабатывать профильная компетентная организация — «Лига безопасного интернета», а утверждать — экспертное сообщество при КЦ при участии Роспотребнадзора.

По словам Андрея Воробьева, блокировка материалов, содержащих информацию об опасном поведении для человека, станет очередным механизмом саморегулирования. «Если нам удастся договориться, то к лету мы сможем включить это в соглашение о компетентных организациях, что даст основания для блокировки подобного видео», — уточнил он.

В России работает восемь компетентных организаций, специализирующихся на ограничении разных видах противоправного контента. Среди них, например, помимо Роскомнадзора есть подразделение Центробанка, специализирующееся на фишинге, а также Лига безопасного интернета (изначально специализировалась на борьбе с детской порнографией, на борьбе с призывами к суициду), Лаборатория Касперского. Компетентная организация, как правило, имеет горячую линию, через которую получает жалобы пользователей, а также проводит собственный мониторинг ресурсов.

Компетентная организация, обнаружив противоправный контент, сообщает об этом доменному регистратору. Тот, в свою очередь, уведомляет о нарушении владельца домена. У последнего есть возможность самостоятельно убрать противоправную информацию, в противном случае домен блокируют. Регистратор блокирует ресурс до того момента, пока владелец домена не уберет эту информацию или не обжалует решение в судебном порядке.

Читайте ранее в этом сюжете: В России дан старт акции «Месяц безопасного интернета»

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