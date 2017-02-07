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В Челябинске снизилось число рецидивов у бывших заключенных

Общество
Госструктуры активизировали работу по ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы
Освобождение
Цитата из х/ф «Дело было в Пенькове». реж. Станислав Ростоцкий. 1957. СССР
Освобождение

Челябинск, 7 февраля 2017, 19:43 — REGNUM  В Челябинске снизилось количество повторных преступлений у лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Как сообщили в ведомстве, с заключенными Исправительной колонии-2 (ИК-2) ФКУ ГУФСИН России по Челябинской области, которые будут освобождены в 2017 году, состоялась встреча межведомственной рабочей группы из представителей службы занятости, социальной защиты, органов опеки и попечительства, а также коммерческих организаций. Совместно с представителями государственных социальных и правоохранительных структур была проведена ярмарка вакансий на трудовые места для заключенных.

В мероприятии участвовали около 100 заключенных. Им сообщили о порядке трудоустройства на работу, о требованиях, были представлены списки актуальных вакансий. Осужденные узнали о том, как встать на учет в службу занятости населения и об условия обучения новым специальностям. Вместе с начальником ИК-2 Александром Полянским они посетили производственные цеха металлообработки, деревообработки и швейных цех.

Правоохранители Челябинской области отмечают, что трудоустройство граждан, освободившихся из мест лишения свободы — важный этап ресоциализации, устройства человека в социальной жизни. Успех на этом поприще позволяет сократить количество повторно совершаемых преступлений. Например, за 2016 год на свободу в Челябинске вышли 698 человек, из них 288 были трудоустроены по программе ресоциализации на различные предприятия города. Тем самым в мегаполисе за год на 5,9% снизилось количество преступлений, совершенных ранее судимыми. В целом в Челябинской области за 2016 год обрели работу около 1,5 тыс. бывших заключенных, что составило больше половины от всех освободившихся за анализируемый период.

В ГУ МВД по Челябинской области отметили, что благодаря предпринятым мерам количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, сократилось на 9,4% (с 12 тыс. 652 до 11 тыс. 463), тяжких и особо тяжких правонарушений — почти на 5% (с 2 тыс. 666 до 2 тыс. 534).

Отметим, реабилитация и ресоциализация проходит во многих городах России. Так, в конце 2016 года в Иркутской области, Краснодарском крае, Татарии, Крыму и в некоторых других субъектах РФ прошли круглые столы, координационные советы, на которых представители ГУФСИН, социальных служб и правоохранители обсуждали вопросы адаптации освобожденных из мест лишения свободы лиц в общественную жизнь. Рассматривались разные варианты, от простой помощи в трудоустройстве, до создания социальных деревень для ресоциализации бывших заключенных. Межведомственными группами обсуждались и варианты помощи, предполагающей реабилитацию, ресоциализацию и изменение мировоззрения граждан России, прошедших тюремное заключение.

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Профилактика преступлений
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