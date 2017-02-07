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Азов (Ростовская область) получит звание «Город воинской славы»

Общество
По предложению депутата Госдумы
В. Гурьев. Азовское сидение (фрагмент). Война с турками 1641 года В. Гурьев. Азовское сидение (фрагмент). Война с турками 1641 года

Азов, Ростовская область, 7 февраля 2017, 19:33 — REGNUM  Власти Ростовской области поддержали инициативу депутата Госдумы Михаила Емельянова («Справедливая Россия») о присвоении Азову звания «Города воинской славы», сообщил глава азовской администрации Владимир Ращупкин.

В настоящее время ведется работа по подготовке исторической справки, на основании которой и будет приниматься окончательное решение.

Идею о присвоении городу почетного звания Емельянов озвучил в августе 2016 года во время празднования годовщины Азовского осадного сидения.

В случае принятия решения в Москве у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду будет высечено имя города, а сам Азов украсит 10-метровая гранитная памятная стела. Предполагается, что по углам постамента будут расположены тумбы с 16 барельефами, изображающими основные городские исторические события.

В городе, удостоенном звания «Город воинской славы», также проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 23 февраля (День защитника Отечества), 9 мая (День Победы), а также в День города.

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