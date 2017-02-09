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В 1897 году Россию по-настоящему посчитали

Общество
«Хозяин земли русской « был один
1 / 90 Первая всеобщая перепись населения Российской империи
Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM
Первая всеобщая перепись населения Российской империи

Станислав Тарасов, 9 февраля 2017, 00:05 — REGNUM  

28 января (9 февраля) 1897 года в соответствии с Высочайше утверждённым в 1895 году «Положением о Первой всеобщей переписи населения Российской империи», была проведена первая перепись населения. Инициатором в ее проведения выступил русский географ и статистик П. П. Семёнов-Тян-Шанский. Она обошлась государству в семь миллионов рублей. Ее результаты переписи были опубликованы в 89 томах (119 книг) под заглавием «Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года». Эти тома представляют и сейчас уникальную историческую ценность. Как известно, целью переписи населения в современном понимании является получение информации о населении государства, что позволяет составить не только панорамную демографическую картину страны, возможность разработки прогнозов социально-экономического развития, размещения и использования трудовых ресурсов и т.д. Если говорить о 1897 годе, то это и «составление точных понятий о самых различных условиях народной жизни». Неслучайно программа переписи включала в себя социально-демографические характеристики опрашиваемых, брачное состояние, место рождения, вероисповедание, родной язык, грамотность и занятие. Единицей наблюдения было выбрано хозяйство. В переписи учитывались 3 категории населения: наличное, оседлое и приписное. Для общего руководства переписью была организована Главная переписная комиссия, возглавляемая министром внутренних дел. Кстати, именно он привлек у участию в переписи населения представителей русской интеллигенции, в том числе А.П.Чехова. Были оплачиваемые счетчики и бесплатные, специально для которых Николай II учредил медаль «За труды по первой всеобщей переписи населения 1897 года». Так был собран огромный разнородный статистический и другой материал, на обработку которого понадобилось немало лет: только к середине 1905 года были опубликованы два тома, содержащих 25 сводных таблиц. При этом помимо общеимперской разработки, итоги переписи 1897 года были опубликованы в 119 выпусках по отдельным губерниям. Материалы переписи разрабатывались на электрических счётных машинах, в связи с чем были приняты переписные листы списочной формы.

2 / 90 Положение о первой всеобщей переписи населения Российской империи. 1895 Положение о первой всеобщей переписи населения Российской империи. 1895

Итак численность населения Российской империи по итогам переписи составила 129,9 млн. человек. В европейской части России проживало 48 558,7 тыс. великороссов, 20 414,8 тыс. малороссов, 5823 тыс. белорусов, 1109,9 тыс. поляков, 1312,1 тыс. немцев, 1108,3 молдаван и румын, 420,4 тыс. вотяков, 49 329 армян, 3714 тыс. евреев, 1953,1 тыс. татар, 1434,5 тыс. башкир и тептяр, 837,8 тыс. чувашей. 77 процентов жителей Империи составляли крестьяне, 10,7 проц. — мещане, 1,47 проц. — дворяне и чиновники, 0,49 проц. — потомственные и личные почетные граждане, 0,47 проц. — лица духовного звания христианского исповедания с семьями. Грамотными в Российской империи считали себя 19,78 процентов жителей. В европейской части — 21,1 процент, из них мужчин — 29,3 процента, женщин — 13,1 процента. Конечно, нельзя обойти вниманием и такой факт: Николай II в графе «род занятий» указал: «хозяин земли русской».

24 / 90 Переписной лист царской семьи Переписной лист царской семьи

Историки до сих пор внимательно изучают и технологию осуществления переписи 1897 года, поскольку она уже тогда вызывала немало нареканий со стороны специалистов, которые сделали предметом дискуссий результаты переписи населения. Они утверждали, что содержатся немало неточностей, связанных с неточной формулировкой вопросов, проводили сравнение сведений переписи населения с материалами земских подворных переписей и административно-полицейских исчислений и т.д. Те не менее, сегодня признано, что перепись населения 1897 года дала наиболее полное представление и о «качестве» живущего в Российской империи населения, если иметь в виду его составе и размещении, распределением по вероисповеданиям, сословиям, полу и возрасту, семейному положению, грамотность, количество и размеры хозяйств, выявления основных занятиях населения и т. д. И еще. Перепись 1897 года была единственной всеобщей переписью в царской России. После неё предпринимались попытки провести новую перепись населения, но всякий раз осуществление намеченного мероприятия откладывалось. Запланированные переписи 1910 и 1915 годов в итоге не состоялись. В 1916 г. наспех и не во всех регионах были организованы сельскохозяйственные переписи. Выяснилось, что «неурегулированность народнохозяйственных процессов глубоко потрясает народнохозяйственную жизнь». После Февральской революции новые власти попытались провести городскую перепись, но не смогли «обсчитать» даже весь столичный Петроград.

34 / 90 Итоги переписи Итоги переписи

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