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Транспортная реформа отменяется? Вице-мэр Екатеринбурга ушёл в отставку

Общество
Отставка совпала по времени с заявлением сити-менеджера об отсрочке реформы

Екатеринбург, 7 февраля 2017, 18:46 — REGNUM  В Екатеринбурге покинул свой пост куратор городского транспорта и один из идеологов реформы транспорта Евгений Липович. Об отставке заместителя главы администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Евгений Ефимович работал в мэрии с 2007 года. Причиной отставки стало собственное желание. Глава администрации города Александр Якоб отметил, что Липович является высочайшим профессионалом своего дела. «Для нас он по-прежнему остается членом команды, который внес масштабный вклад в развитие нашего города и вписал свое имя в историю Екатеринбурга», — заявил сити-менеджер.

Отметим, в тот же день Якоб заявил о том, что введение транспортной схемы Екатеринбурга переносится с 1 июля 2017 года на 2019 год. При этом Липович, по сути, является одним из идеологов этой схемы. Кроме того, к 2019 году, возможно, пост покинет и сам Якоб. Выборы нового состава городской думы намечены на 2018 год. Таким образом, некоторые наблюдатели не исключают, что реформа маршрутов общественного транспорта так и не будет реализована, о ней просто забудут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о реформе маршрутов заговорили в январе. А постановление Якоба было подписано ещё в конце декабря. Проект предусматривал отмену более 100 маршрутов общественного транспорта. Вместо них должны были открыть новые маршруты, короткие и с возросшим количеством пересадок. Планы городских властей вызвали неоднозначную реакцию горожан и широкий общественный резонанс.

Читайте ранее в этом сюжете: «Перенесена навсегда»: изменение схемы транспорта Екатеринбурга отложили

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