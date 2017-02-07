Путин подписал закон, декриминализирующий побои в семье

Москва, , 18:36 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, отменяющий уголовное наказание за побои в семье. Новый закон опубликован сегодня, 7 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный закон переводит побои в отношении близких родственников из категории уголовных преступлений в административные правонарушения в тех случаях, когда такие побои совершены впервые. Согласно данному закону, второй и последующие случаи побоев в семье будут считаться уголовными преступлениями.

Стоит отметить, что под «побоями» российское законодательство подразумевает действия, причиняющее физическую боль, но не повлекшее за собой нанесение вреда здоровью.

Данный закон вызвал широкий резонанс в российском обществе. Высказывались аргументы, как «за», так и «против», однако, большинство депутатов Госдумы законопроект поддержали. Также он прошел голосование в Совете Федерации и одобрен президентом.

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