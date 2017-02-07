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Прокуратура требует от суда вновь рассмотреть дело Чудновец

Общество
Надзорное ведомство сделало вывод о неполноте и необъективности оценки доводам защиты на суде

Курган, 7 февраля 2017, 18:06 — REGNUM  Прокуратура Курганской области поставила вопрос о пересмотре приговора воспитательнице Евгении Чудновец, которая осуждена за репост в интернете на пять месяцев лишения свободы. В надзорном ведомстве сделан вывод о неполноте и необъективности оценки суда, данной на рассмотрении апелляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Ранее, 8 ноября 2016 года Катайский районный суд признал Евгению Чудновец виновной распространении материала с порнографическими изображения несовершеннолетнего и приговорил к шести месяцам лишения свободы — в августе 2015 года Евгения сделала репост видеоролика с изображением обнаженного мальчика со спущенными штанами в группу социальной сети «ВКонтакте».

Согласно позиции защиты, Чудновец таким образом пыталась привлечение внимания общественности и правоохранительных органов к нарушению прав ребенка. При этом представитель прокуратуры в апелляционной инстанции просил назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы.

«Всесторонне изучив судебное постановление, прокуратура Курганской области, сделала вывод о неполноте и необъективности оценки, данной в ходе заседания апелляционной инстанции доводам защиты. В связи с этим прокуратура внесла в президиум Курганского областного суда кассационное представление, в котором поставила вопрос об отмене апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Курганского областного суда от 22.12.2016 и передаче уголовного дела на новое апелляционное рассмотрение», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, на данный момент Евгения Чудновец отбывает наказание в женской исправительной колонии №6 на территории Нижнего Тагила Свердловской области.

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