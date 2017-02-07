Из-за СМИ уволен лидер независимого профсоюза работников метрополитена

Москва, , 18:55 — REGNUM Председатель независимого профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев уверен, что его уволили за интервью ряду СМИ, в которых он рассказал о реальном положении дел в организации. Об этом он заявил 7 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя подписанный 6 февраля приказ о своем увольнении. Он также отметил, что ни с какими документами, имеющими гриф секретности, содержащими государственную тайну, не знакомился и под требованием их неразглашения не подписывался — он обычный машинист.

«Конкретно за интервью, которое я дал 16 сентября 2016 года информационному порталу LifeNews и интервью радио бизнес FM от 14 июля того же года, за него я даже получил отдельное дисциплинарное взыскание 12 января 2017 года. В итоге вчера, 6 февраля, был подписан приказ о моем увольнении. В общем, из-за общения с прессой меня и уволили», — уточнил Гостев.

Профсоюзный лидер справедливости ради отметил, что было еще дисциплинарное взыскание за превышение скорости в апреле 2016 года. Он его не оспаривал, поскольку считает, что причиной для подобного решения руководства подземки стала кара членам независимого профсоюза за то, что они на митинге 2 апреля публично рассказали о том, что происходит в метро, и что, по видимости, руководство хотело бы утаить от москвичей. По его словам, «там они любой ценой старались уцепиться за что угодно».

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Что касается оснований, по которым был уволен профсоюзный активист то, как пояснил Гостев, в приказе об увольнении совершенно четко написано — за нарушение правил внутреннего распорядка пункт 4.6, который запрещает работникам давать какую-либо информацию СМИ без согласования со службой внешних связей метрополитена. Однако по его словам, «правила внутреннего трудового распорядка это локальный документ, который принимается работодателем»: «Мы считаем, что данные правила не могут распространяться на нерабочее время. Все свои интервью я давал в свободное от работы время, и давал их как председатель профсоюза, а не как машинист электропоездов. Мои действия соответствуют уставу профсоюза и закону о профсоюзах».

Также стоит отметить и ту озабоченность, которую проявил Михаил Гостев в отношении членов организации, которую он возглавляет. По его словам, руководство метрополитена оказывает мощнейшее давление на лидеров профсоюза. За последние полгода, кроме него, были под разными предлогами уволены еще три активиста.

«Шеляков за однократное нарушение, его дело сейчас рассматривается в суде. Ермилов за неоднократные нарушения, Токарев за однократное нарушение. Шелякову и Токареву вменили прогул из-за посещения медкомиссии, которую они проходили в соответствии с ведомственными документами», — сообщил лидер независимого профсоюза.

Гостев также дал свою оценку текущему положению дел в московском метрополитене. Как он лаконично выразился, за прошедший почти год с того митинга в апреле 2016 года, на котором профсоюз заявил, что ситуация в метро грозит обернуться рядом техногенных катастроф с человеческими жертвами — ничего не изменилось. Продолжаются массовые сокращения, так с 31 марта под нож попадут дежурные у эскалаторов. «Всех дежурных у эскалаторов, видимо, будут выводить на аутсорсинг либо сажать слесарей и электриков из эскалаторной службы на их место. На стадии разработки находится проект по переводу на «контракт жизненного цикла» электродепо «Варшавское» и «Выхино». Также сокращают стеклопротирщиц, их также, видимо, заменят работниками клининговых компаний», — отметил Гостев.

«Ситуация не меняется, реорганизация по принципу РЖД сейчас в самом разгаре, естественно, что это приводит к сбоям и массовым увольнениям», — заключил Гостев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на протесты членов независимого профсоюза работников метро толкнула все более обостряющаяся ситуация с соблюдением их рабочих прав, а также то, что в ходе реорганизации предприятия, пришедшее из РЖД новое руководство метрополитена разрушает наработанные годами технологические процессы, что рано или поздно приведет к неминуемым жертвам.

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