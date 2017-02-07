В Самарской области на автодорогах организованы мобильные пункты обогрева

Самара, , 16:51 — REGNUM В связи с неблагоприятным прогнозом погоды принято решение открыть мобильные пункты обогрева на двух автодорогах области: от ФГКУ «31 отряд федеральной противопожарной службы» пункт обогрева располагается на 974 км федеральной трассы М-5, от Волжского спасательного центра МЧС России — на автодороге «Самара-Саратов» в Волжском районе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Пункты обогрева обеспечены всем необходимым, в том числе медицинской аптечкой. Для водителей и пассажиров транспортных средств предусмотрен горячий чай. Есть возможность подзарядки мобильных устройств, отмечают в ведомстве.

Главное управление МЧС России по Самарской области призывает жителей региона по возможности воздерживаться от перемещения на личном транспорте, проявлять осторожность при движении в условиях плохой видимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Самарскую область пришли сильные морозы до — 28°С. 7 февраля в регионе сохраняется переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер ночью северо-западный 5−10 м/с, днем северный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью — 17, — 22 °C, местами до — 28 °C, днём — 15, — 20 °C, в Самаре ночью — 20, — 22 °C, местами до — 26 °C, днём — 15, — 17 °C, сообщает пресс-служба ФГБУ «Приволжское УГМС».

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