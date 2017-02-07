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Население Ярославской области уменьшилось на 276 человек за 2016 год

Общество
Хуже всего обстоят дела в сельских территориях
Карта Ярославской области
Иллюстрация: Yarregion.ru
Карта Ярославской области

Ярославль, 7 февраля 2017, 16:33 — REGNUM  По предварительной оценке, численность постоянного населения Ярославской области составила на 1 января 2017 года 1 млн 271,3 тыс человек. Население региона уменьшилось по сравнению с 2015 годом на 276 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области.

«По всем районам области идет снижение населения. Больше всего снижение численности населения в Борисоглебском районе (3,7%) и Брейтовском (2,5%). Прирост заметен в Тутаевском и Угличском районах на 0,1 и 0,4%, а также в Ярославле и Ярославском районе — 0,2% и 2,6% соответственно», — сообщили ИА REGNUM в Ярославльстате.

Количество родившихся в 2016 году по сравнению с предыдущим годом уменьшилось в одиннадцати муниципальных образованиях, наиболее значительно — в Любимском (на 37,0%) и Брейтовском (на 23,1%) муниципальных районах. Рост числа новорожденных зафиксирован в восьми муниципальных образованиях, наиболее существенный — в Некоузском (на 19,7%) и Даниловском (на 17,1%) муниципальных районах. Увеличение числа умерших по сравнению с 2015 годом отмечается в одиннадцати муниципальных образованиях, самое заметное — в Первомайском (на 13,6%) и Пошехонском (на 11.0%) муниципальных районах. В девяти муниципальных образованиях зафиксировано снижение числа смертей, наибольшее уменьшение наблюдается в Гаврилов-Ямском (на 16.5%), Большесельском (на 11,1%) муниципальных районах.

Миграционный прирост населения области за этот период уменьшился на 1166 человек, или на 25%, что произошло в результате сокращения в 2,2 раза притока мигрантов из других регионов России. Положительное миграционное сальдо с зарубежными странами, наоборот, увеличилось на 7,5 процента за счет обмена с государствами-участниками СНГ.

За 2016 год число мигрантов внутри области выросло по сравнению с предыдущим годом на 1457 человек, или на 8,2%

Положительный миграционный баланс зафиксирован со всеми государствами — участниками СНГ, за исключением Армении. Наибольший прирост населения области за счет этих стран обеспечили мигранты из Украины, на долю которой пришлось 64% процента международной миграции. Более трети прибывших из государств, не являющихся участниками СНГ, составили мигранты из Грузии (37.4%).

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