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Эпидемия гриппа в Мурманске идёт на убыль

Общество
В регионе введены ограничительные мероприятия в виде разобщения коллективов 45 классов
Карантин
Иллюстрация: Goloskarpat.info
Карантин

Мурманск, 7 февраля 2017, 16:24 — REGNUM  В Мурманской области сохраняется превышение эпидемического порога по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппу. Вместе с тем, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в регионе отмечается снижение интенсивности эпидемического процесса.

«Темп прироста регистрации случаев ОРВИ и гриппа по сравнению с прошлой неделей составил 4%, в том числе среди взрослых отмечено снижение регистрации на 8%, — отметили в Роспотребнадзоре. — По данным вирусологического мониторинга, заболеваемость ОРВИ и гриппом в области определяется циркуляцией вирусов гриппа А (H3N2). Лабораторными исследованиями установлено, что наибольшее число находок вирусов гриппа выявлено среди заболевших взрослых, которые не были привиты».

Напомним, в сезоне 2016 — 2017 планируется привить от гриппа более 200 тысяч человек, живущих в Мурманской области.

«В целях профилактики формирования очагов ОРВИ и гриппом продолжается мониторинг посещаемости в образовательных организациях, — добавили в Роспотребнадзоре. — Введены ограничительные мероприятия в виде разобщения коллективов 45 классов в 17 школах и 10 групп в 6 дошкольных образовательных организациях на 6 административных территориях области».

Добавим, по данным регионального Роспотребнадзора, в последнюю неделю января показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Мурманской области превысил эпидпорог на 26%, в том числе по Мурманску — на 37,5%. При этом, наиболее высокий темп прироста регистрации и превышение пороговых уровней был отмечен среди взрослого населения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мурманске растёт количество зарегистрированных случаев ОРВИ

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Грипп, ОРЗ
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