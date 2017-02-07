Водителей могут освободить от штрафа, если светофор не оборудован таймером

Москва, , 15:58 — REGNUM Законопроект, предполагающий освобождение водителей от штрафа в случае, если светофор не оборудован «таймером», внесло в Госдуму Заксобрание Челябинской области, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Законопроект направлен на то, чтобы водители, которые не выполнили требования Правил дорожного движения (ПДД) об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика освобождались от административной ответственности в случае, когда светофор не был оборудован электронным табло обратного отсчета времени горения разрешающего сигнала светофора.

Возникают ситуации, когда отсутствие на светофоре электронного табло с обратным отсчетом времени не позволяет водителю остановиться иначе, как применив экстренное торможение, создав тем самым аварийную ситуацию, отмечают парламентарии.

Сейчас штраф за нарушение составляет 800 рублей.