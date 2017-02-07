Обвиняемым в подготовке теракта в Москве грозит до 15 лет тюрьмы

В 2016 г. из Грозного в Москву прибыли трое мужчин

Москва, , 15:53 — REGNUM Прокуратура Российской Федерации просит приговорить к тюремному заключению трех молодых людей, обвиняемых в подготовке теракта в Москве и участии в террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом, как передает RT, сообщила пресс-секретарь Московского окружного военного суда (МОВС) Ирина Жирнова.

«Для Аслана Байсултанова прокуратура требует наказания в виде 15 лет заключения, — уточняет она. — Для других подсудимых — Межидова и Ашаева — гособвинитель попросил 15 и 5 лет лишения свободы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 г. из Грозного в Москву прибыли трое мужчин — Аслан Байсултанов, Мохамад Межидов и Ильман Ашаев, которые, по версии следствия, по заданию ликвидированного ранее боевика Шамиля Чергизова, готовили террористический акт.

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