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В Самарской области в атмосферу выбрасывается 650 тыс. тонн вредных веществ

Общество
Регион входит в число основных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих субъектов РФ, что негативно влияет на окружающую среду

Самара, 7 февраля 2017, 15:41 — REGNUM  Ежегодно в Самарской области в атмосферный воздух выбрасывается 650 тыс. тонн загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников (автотранспорта), а объем сброса в водные объекты составляет 360 — 365 млн кубометров. Такие данные привел министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Александр Ларионов, сообщает ИА REGNUM.

По словам министра, объем образуемых предприятиями и населением области отходов в последние годы находится в пределах 4−5 млн тонн, из них 1−1,3 млн — это бытовые отходы и 3 — 4,8 млн тонн — производственные. Среди субъектов ПФО Самарская область по объему выбросов в атмосферу и объему образующихся отходов занимает пятое место, а по объему сброса загрязнённых стоков в водные объекты — четвертое.

«Для Самарского региона вопросы обеспечения экологической безопасности являются актуальными, так как область обладает высокоразвитой промышленностью и испытывает значительную техногенную нагрузку на все компоненты окружающей среды», — резюмировал Александр Ларионов.

Согласно статистике регионального Минсельхоза, общая площадь лесов на территории области составляет 757,2 тыс. га, в том числе лесной фонд — 582,8 тыс. га. Лесистость территории составляет 12,7%. В 2013—2015 годах на всей территории лесного фонда области, единственного субъекта в ПФО, было проведено лесоустройство. Более 35% земель лесного фонда поставлено на государственный кадастровый учет. Так, в 2016 году было посажено 796,5 га лесных культур. В 2016-м Фондом социально-экологической реабилитации Самарской области было организовано 8 акций по посадке леса — с участием волонтеров посажено более 77 тыс. молодых сосен и ясеней.

Министр Ларионов отметил, что с 2016 года к геологическому надзору на территории региона (по пресечению незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых) привлечены специалисты АО «РКЦ «Прогресс», инспекторами активно используются данные дистанционного зондирования Земли. «Если в начале июля 2013 года в регионе насчитывалось 847 мест несанкционированного размещения бытовых отходов общей площадью 438,79 га, то к концу 2016 года количество свалок было сокращено до 391 (389,6 га)», — констатировал глава областного Минсельхоза.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2017 году в Российской Федерации года экологии.

Министерство природных ресурсов и экологии России подписало 24 соглашения по природоохранным мероприятиям в рамках Года экологии 2017 года на сумму более 20 млрд рублей, всего в 2017 году на эти цели планируется направить порядка 200 млрд. Об этом 30 сентября 2016 года заявил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016».

Напомним, в Самарской области сформирована сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Её основу составляют три ООПТ федерального значения: Жигулёвский государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина, Национальный парк «Самарская Лука», Национальный парк «Бузулукский бор». 208 памятников природы имеют статус регионального значения. Общая площадь ООПТ в области составляет 293 тысячи га.

Читайте также: Президент Путин подписал указ о проведении года экологии в 2017 году:

А также: На проведение Года экологии-2017 направят 200 млрд рублей — Минприроды

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