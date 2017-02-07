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Россия увеличила количество квот для таджикских студентов

Общество
В Таджикистане стартовала кампания по зачислению в российские вузы

Душанбе, 7 февраля 2017, 15:40 — REGNUM  В 2017 году Россия предоставила Таджикистану 600 квот на обучение в российских вузах, пишет сегодня, 7 февраля, «Азия-Плюс».

Таджикские абитуриенты могут претендовать на бюджетные места в 90% российских вузов. Причем, по словам руководителя представителя Россотрудничества в Таджикистане Михаила Вождаева, процедура вновь упрощена — в прошлом году была запущена система открытой подачи заявок в электронной форме, а в этом году система была доработана.

Претендовать на квоту могут таджикские граждане, лица без гражданства и российские соотечественники, постоянно проживающие в Таджикистане и не имеющие регистрацию в России. Для этого необходимо до 21 февраля зарегистрироваться на специальном портале и заполнить анкету, а после — пройти письменное и устное тестирование по предметам, соответствующим специализации.

Когда все испытания будут пройдены, абитуриент заполняет список из шести вузов, куда он хотел бы поступить. Учебные заведения будут получать данные и результаты вступительных экзаменов по очереди — в том порядке, который указал претендент, пока какой-либо вуз не посчитает его кандидатуру подходящей для зачисления.

Тестирование и собеседование будет проводить комиссия из сотрудников российских вузов, представителей Российского центра науки и культуры в Душанбе и Министерства образования Таджикистана. Отмечается также, что тесты для таджикских абитуриентов будут адаптированы и упрощены. Кроме того, абсолютное владение русским языком при поступлении приветствуется, но не является определяющим фактором, так как при многих университетах в России существуют подготовительные факультеты для иностранных студентов.

Отметим, что в 2016 году для таджикских абитуриентов в России было выделено порядка 500 квот.

Всего же, по словам российского посла в Таджикистане Игоря Лякина-Фролова, высшее образование сейчас получают более 20 тыс. таджикистанцев и более 4 тыс. ежегодно отправляются в Россию на обучение.

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