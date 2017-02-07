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ФРГ строит на Украине льготное жилье для переселенцев из Донбасса и Крыма

Общество
Госбанк KfW увеличил финансирование программы по обеспечению жильем переселенцев из Донбасса и Крыма до 25,5 млн евро

Киев, 7 февраля 2017, 15:37 — REGNUM  Немецкий государственный банк KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau — Кредитное учреждение для восстановления) увеличил финансирование программы по обеспечению жильем переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом вчера, 6 февраля, в социальной сети Facebook написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает ИА REGNUM.

Тука проинформировал, что вместо 20 млн евро учреждение хочет выделить 25,5 млн евро. При этом делегация KfW уже прибыла на Украину для реализации проектов по предоставлению жилья переселенцам.

«Работа началась с презентации немецкой стороной двух направлений: предоставление льготных кредитов и строительство социального жилья. Нашему удивлению не было предела, когда мы увидели цифры средств, запланированных для привлечения — €25,5 млн, вместо запланированных €20 млн!» — уточнил Тука, добавив, что профильное министерство не просило и не ожидало увеличения суммы гранта в одностороннем порядке.

Кроме того, 7 февраля назначенный Киевом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский проинформировал, что в Авдеевке (Донетчина, под контролем ВСУ) за вчерашний день семь ремонтных групп смогли отремонтировать 44 повреждения в частном и коммунальном секторе.

«Сегодня утром ремонтные группы снова вышли на объекты. Причем ремонтируем и восстанавливаем не только тех 198 повреждений, которым город подвергся за последнюю неделю, но и все разрушения, причиненные Авдеевке с начала боевых действий на Донбассе с 2014 года. А таких объектов мы учитываем около 600», — сказал Жебривский.

Ранее сообщалось, что с 29 января по 7 февраля, в результате боев в Авдеевке выявлено 221 повреждение инфраструктуры, из них 170 частных домов, 39 многоэтажек, 12 нежилых сооружений (пять гаражей, автомагазин, летняя кухня). Также повреждены две колеи железнодорожных путей на станции Авдеевка и шесть автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году, после потери Крыма и начала боев за Донбасс, Украина начала принимать сотни тысяч украинских переселенцев-беженцев. Во всех областях страны были созданы специальные центры для помощи гражданскому населению. Людей спешно размещали в учебных заведениях, общежитиях, церквях, приютах, гостиницах, в частных домах сочувствующих людей. Государство учредило ежемесячную материальную помощь для своих переселенцев в размере 800 грн (29 долл.) — для пенсионеров и 400 грн (14 долл.) — для всех остальных категорий граждан.

Напомним, согласно данным министерства социальной политики Украины, по состоянию на 19 января 2017 года, подразделениями соцзащиты населения областных и Киевской городской госадминистраций взято на учет 1 млн 648 тыс. 852 переселенца, или 1 млн 327 тыс. 687 семей с Донбасса и Крыма. Согласно информации ведомства, из них 1 млн 130 тыс. 594 семьи обратились за назначением денежной помощи и 1 млн 043 тыс. 430 семей ее получают. Наибольшее число переселенцев зарегистрировалось в подконтрольных Украине частях Донетчины и Луганщины. Так, в первой официально зарегистрировано 452 тыс. 783 дончан и 44 тыс. 395 луганчан. На Луганщине зарегистрировано соответственно 5 тыс. 072 дончан и 214 тыс. 264 луганчанина. Крымчан в этих регионах немного — соответственно 449 и 106.

Значительной популярностью у переселенцев пользуется Киев. Так, в столице только официально зарегистрированы 81 тыс. 325 жителей Донетчины, 52 тыс. 210 — Луганщины и 9 тыс. 726 — из Крыма. По Киевской области эти цифры выглядят следующим образом: 28 197; 19 345 и 2 957. В западной части Украины больше всего внутренне перемещенных лиц принимает Львовщина. Сюда из Донбасса выехали 8 тыс. 114 человек, Крыма — 2 359.

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