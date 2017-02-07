Лех Валенса поклялся в том, что не был информатором польских спецслужб

Варшава, , 15:22 — REGNUM Бывший президент Польши Лех Валенса отверг обвинения в том, что он был платным информатором польских спецслужб, с которыми он вел борьбу, сообщает Associated Press.

Валенса заявил, что он никогда не сотрудничал, даже под давлением, с властями.

«Я клянусь, что никогда не работал на другую сторону», — заявил Валенса.

Напомним, 31 января эксперты Института национальной памяти Польши заявили, что бывший президент страны Лех Валенса, будучи активистом объединения польских профсоюзов «Солидарность» был информатором Службы безопасности МВД Польши.

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