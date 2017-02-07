На что наработал? Волгоградцы поставят оценку местным чиновникам

Волгоград, , 15:06 — REGNUM Узнать, насколько эффективно трудятся представители власти в Волгоградской области, можно будет в середине лета текущего года. Оценку деятельности руководителей органов местного самоуправления дадут сами жители региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 7 февраля, к 15 июля на сайте муниципалитета и обладминистрации появятся промежуточные результаты за первое полугодие интернет-опроса, который доступен на портале муниципального образования и администрации Волгоградской области.

Высказать свое мнение горожанам предлагается всего по шести пунктам анкеты. Критерии, по которым можно оценить работу местной власти, — важные, но чтобы получить полную картину о деятельности чиновников их явно недостаточно. В частности, положительную или отрицательную оценку жители региона могут поставить за организацию транспортного обслуживания, качество автомобильных дорог, жилищно-коммунальных услуг (тепло-, водо-, газо‑ и электроснабжения) в муниципальном образовании.

Если респондент затруднится выбрать нужный ответ из пяти предложенных, он сможет оставить свой личный комментарий, пояснив, чем именно он недоволен. Как заверили в обладминистрации, данные будут использованы только в обобщенном виде, конфиденциальность полученной информации гарантируется.

Окончательные итоги интернет-опроса будут подведены 1 февраля 2018 года. Добавим, что проект по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления реализуется с 2014 года в рамках исполнения «майских» указов президента РФ.