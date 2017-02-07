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«Важна не продолжительность жизни, а продолжительность пенсии»

Общество
Повышать пенсионный возраст в России целесообразно в ближайшие годы, считает эксперт
Василий Максимов. Портрет старика (фрагмент). До 1911 Василий Максимов. Портрет старика (фрагмент). До 1911

Москва, 7 февраля 2017, 15:04 — REGNUM  В России повышать пенсионный возраст целесообразно в ближайшие годы. В грядущие десять лет прогнозируется негативная динамика между численностью тех, кто получает пенсию и тех, за кого оплачиваются страховые взносы, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

«Другой вопрос — на сколько лет повышать? Здесь есть разные точки зрения, — поясняет эксперт. — Первый сюжет — это на сколько лет. Ситуация различная в отношении мужчин и женщин. Наиболее критичными параметрами является не продолжительность жизни, ведь на нее оказывает влияние детская смертность, гибель в ДТП и так далее. Ключевое значение имеет ожидаемая продолжительность пенсии, а именно сколько лет человек живет, после того как достигает пенсионного возраста. Сегодня это для мужчин порядка 15−16 лет помле выхода на пенсию в 60 лет — это один из самых низких показателей. Возможности повышения пенсионного возраста исходя из демографических факторов в данном случае — крайне ограничены. В отношении женщин ситуация противоположная: сегодня ожидаемый пенсионный период — 25 лет — он практически самый высокий в мире, если брать пенсионный возраст 55 лет. Учитывая этот гендерный стереотип и вероятность дожития до пенсионного возраста, было бы рациональным решениям пенсионный возраст женщин постепенно поднять до 60 лет, а пенсионный возраст мужчин поднять до 62−63 лет максимум».

Какими темпами повышать пенсионный возраст? Юрий Горлин напоминает, что есть страны, где пенсионный возраст поднимают по 1−2 месяца в год, максимально — 6 месяцев в год, в Белоруссии. «Чем более плавно идет реформа, тем лучше всем адаптироваться, и это не будет драматично для тех, кому немного осталось для пенсии. В экспертных сообществах обсуждается темп — год за год, но с моей точки зрения — это очень радикально, хотя с точки зрения бухгалтерского выигрыша — чем быстрее повышение пенсионного возраста, тем финансовый выигрыш больше».

И вопрос предупредительного периода о повышении пенсионного возраста. В недавнем случае, когда в СМИ появились сообщения о резком повышении пенсионного возраста, данный вопрос более, чем актуален. «Во многих странах предупреждают за очень много лет, в Великобритании — за 20 лет, в других странах — за 5−10 лет. Но если брать такие близкие страны для России как Белоруссия — там всего за 8 месяцев», — поясняет заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

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Повышение пенсионного возраста
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