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Госдума обсудит приватизацию жилья: Бессрочная, бесплатная и для всех

Общество
Ранее предлагалось продлить бесплатную приватизацию для некоторых категорий граждан
Юрий Пименов. В комнатах (фрагмент) Юрий Пименов. В комнатах (фрагмент)

Москва, 8 февраля 2017, 00:05 — REGNUM  Сегодня, 8 февраля, Госдума обсудит поправки о бессрочной приватизации жилья для всех категорий граждан, сообщает ИА REGNUM. Ранее сроки окончания бесплатной приватизации неоднократно переносились: сначала до 1 марта 2010 года, затем до 1 марта 2013 года, до 1 марта 2015 года, до 1 марта 2016 года и до 1 марта 2017 года.

Приватизация не для всех

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который продлевал срок бесплатной приватизации жилья до 2020 года лишь для отдельных категорий граждан — жителей Крыма и Севастополя, а также для проживающих в аварийных домах. Кроме того, приватизацию предлагали продлить для детей-сирот и для детей, оставшихся без попечения родителей.

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Вместе с тем 6 февраля комитет Госдумы по ЖКХ предложил нижней палате парламента поддержать поправку, предусматривающую продление бесплатной приватизации жилья до 2019 года — для всех, в то время как сироты могли воспользоваться своим правом бесплатно приватизировать квартиру в любое время.

Бессрочно для всех

По словам депутата Госдумы Андрея Исаева, фракция «Единая Россия» пришла к выводу о необходимости принять решение о бессрочном продлении приватизации для всех. В рамках прошедшей региональной недели депутаты Госдумы от «Единой России» подробно обсудили эту тему с жителями различных субъектов РФ, отметил он. «Называются все новые категории: это жители общежитий промышленных предприятий, которые сейчас утратили собственность в этих общежитиях, жители военных городков», — привел аргументы парламентарий.

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Предложение поддержал и глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Вместе с тем в октябре 2016 года глава Минстроя Михаил Мень сообщил, что сроки бесплатной приватизации жилья неоднократно продлевались, но сейчас этого, вероятнее всего, не случится. По его прогнозам, действие правила бесплатной приватизации должно закончиться в марте 2017 года.

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Интересы перед выборами

Все фракции в Госдуме поддерживают продление бесплатной приватизации. Так, поддержит поправки ЛДПР. «Многие граждане до сих пор не приватизировали жилье, поскольку не имеют достаточной правовой грамотности, вынуждены в итоге пользоваться услугами посредников, которым нужно платить, — и люди не могут выделить в своих доходах необходимую для этого сумму», — отметил депутат Дмитрий Савельев (ЛДПР). «Возможны и другие причины, по которым приватизация жилья, построенного в советское время, у нас в стране до сих пор не завершена», — говорит он.

«Справедливая Россия» увязывает принятие законопроекта с предстоящими выборами президента России. «Никому не нужно возмущение в крупных городах накануне выборов (президента РФ)», — отметил лидер партии Сергей Миронов.

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