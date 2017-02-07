Савченко назвали «кремлевским агентом» — видео

Киев, , 14:58 — REGNUM Депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко, которую «ветераны АТО» обвинили в шпионаже в пользу России, не пустили на оружейный завод «Форт» в Виннице. Об этом сообщил украинский блогер Мирослав Олешко на своей странице в соцсети Facebook.

«Коллаборациониста Надежду Савченко и ее помощницу встретили в Виннице бойцы «АТО» так, как подобает предателю, — пишет мужчина. — Савченко пыталась пролезть, перебравшись через забор на оружейный завод Форт».

На коротком видео, которое уже обнародовано на портале YouTube, Савченко стоит у проходной военного предприятия напротив группы мужчин, которые скандируют: «Позор кремлевскому агенту!»

Отметим, что сама бывшая украинская военнослужащая не стала вступать в разговор с «активистами», предложив им обращаться к ней как к депутату письменно.