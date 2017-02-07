В США почтили память русского моряка, погибшего в Гражданскую войну

Аннаполис, США, , 14:51 — REGNUM В США на кладбище Аннаполиса (штат Мэриленд) прошла панихида в память о русском моряке Николае Демидове, погибшем в 1864 году в ходе Гражданской войны, сообщает Russia Today.

Демидов сражался на стороне Севера. По словам участников мероприятия, могила русского моряка стала своеобразным мемориалом дружественных российско-американских отношений в XIX веке.

В поминальной церемонии приняли участие представители Минобороны РФ, дети из посольской школы, представители духовенства.

Напомним, Гражданская война в США началась 12 апреля 1861-го, когда американские сепаратисты Юга неожиданно атаковали форт Самтер в Южной Каролине и захватили в нём большие запасы оружия и боеприпасов. Она продолжалась три года.

Эта война стала самой кровавой в истории США: потери в Гражданской войне превышают воинские потери США в Первую и Вторую мировые войны вместе взятые и составляют только убитыми, умершими от ран и болезней более 620 тыс. человек, более 410 тыс. получили ранения и увечья.

Рабство на территории США, против которого выступал Север, полностью было отменено уже после прекращения Гражданской войны, а в самих северных штатах — в ходе войны.

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