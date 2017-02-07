Игорь Бекшаев, , 14:43 — REGNUM

В конце января этого года состоялось совместное заседание дискуссионного клуба Всемирного русского народного собора, Центра социально-консервативной политики и Экспертного совета клуба «Русский предприниматель» по теме «Бедность, неравенство и этические вопросы российской экономики». Обсуждение вопросов социального неравенства в рамках Всемирного русского народного собора, главой которого по уставу Собора является патриарх Московский и всея Руси, будем надеяться, означает то, что Церковь определилась с основным направлением свой социальной деятельности и не собирается мириться с тем, что справедливый конец в притче о богаче и Лазаре возможен только после смерти обоих. Притчи Христа стимулировали слушателей не на ожидание, но на действие, по настоящему хороший конец таков, что никто не должен оставаться или оказаться в своем аду. Решения в меру сил и талантов этого вопроса требуется от Церкви, от всех, называющих себя христианами.

Заметим, что совсем недавно патриарх Кирилл призывал законодателей как-то умерить аппетиты откровенных мироедов, установив преграду организациям, предоставляющим «финансовую помощь» под фантастические проценты. «Подобные «бизнесмены» не могут быть названы иначе, чем мироедами, своей жадностью подрывающие идею общественной справедливости», — сказал глава РПЦ, пояснив, что под финансовую кабалу к таким заемщикам попадают всегда люди бедные и несчастные, плохо представляющие для себя и своих близких последствия от подобных «займов». И лучше бы для такой категории граждан для начала открыть банки с человеческими условиями кредитования. В связи с этим напомним, что в СССР существовали «кассы взаимопомощи», предоставлявшие товарищеские ссуды, даже беспроцентные, за счет членских взносов. Хотя подобная финансовая деятельности требует высокой ответственности, чего в современных обществах встретить непросто из-за упадка доверия любым подобным инициативам, с подозрением, что тут непременно вскроется рано или поздно мошенничество, для формирования здорового гражданского общества прививать подобный род деятельности было бы весьма уместно.

Но вернемся к состоявшейся дискуссии. Соавтор доклада, член Экспертного совета ВРНС Маринэ Восканян отметила, что имущественный разрыв между богатыми и бедными сегодня в России связан не с тем, что бедные в России живут так же плохо, как жители самых отсталых стран третьего мира, а с тем, что колоссален разрыв в доходах между ними и российскими богатыми и сверхбогатыми. Именно это осознается обществом как несправедливость, особенно когда бедным может оказаться работающий человек. «Справедливость — базовая ценность русской цивилизации. Запрос общества на более справедливую экономическую модель является тем ресурсом, который может использовать государство для исправления нынешних диспропорций неравенства», — сказала она.

Выделение в рамках дискуссии требования справедливости как «базовой ценности русской цивилизации» является самым важным для выработки идей и в дальнейшем решений по заявленному в дискуссии вопросу: какова должна быть экономическая модель, снижающая или в перспективе вовсе исключающая социальное неравенство. И Церкви в ее социальной деятельности важно никогда не упускать эту мысль из виду. «Есть стереотип, что более справедливое распределение богатства — это награда за экономические успехи. Однако если мы посмотрим на историю Европы послевоенных десятилетий, то увидим, что общество среднего класса и социальных гарантий строилось сознательно. Поэтому и в России сглаживание вопиющих проявлений неравенства может стать главной структурной реформой в хорошем смысле слова», — так высказался председатель Экспертного совета клуба «Русский предприниматель» Михаил Ремизов, настаивая, что «необходимо уйти от представления о том, что экономическая эффективность — антитеза справедливости, и рассматривать справедливость как внутреннее условие экономической эффективности». Справедливость как условие экономического процветания общества — вторая важнейшая мысль, высказанная в состоявшейся дискуссии.

От экономического неравенства, несправедливости, страдают люди во всем мире, в том числе и в развитых странах, от которых Россия по многим вопросам социальной политики отстает. От тех же банков-мироедов страдают общества, считающиеся процветающими. Обличение ростовщичества — важная повестка дня для многих американских католических епископов, чья паства страдает от попадания в кабалу местным жадюгам. Но, как верно заметил один из экспертов состоявшейся дискуссии, российская бедность в силу имеющегося еще с советского периода материального и социокультурного ресурсов еще не приняла тех форм, которые наблюдаются в отсталых регионах мира. Так что исправить ситуацию в России — легче. Однако, надо помнить, что еще легче довести общество до такого состояния, которое и отсталым регионам покажется адом, такое совсем недавно у нас уже было. И подобной легкостью вовсю пользуются те, кому на развитие общества глубоко наплевать, кого интересует только собственное благополучие.

Вызывающе поведение «новой элиты», их «скандальные выходки— это не просто досадные курьезы, это предпосылка для социального взрыва, это дискредитация власти, это демотивация для госслужащих, врачей учителей, ученых. А значит — огромные суммы потерь и для экономики страны, которые сейчас пока никто не считает», — заметил руководитель Экспертного центра ВРНС Александр Рудаков. То есть наше общество все еще очень нездорово, а нездоровье заразительно. Невозможно вот так просто взять и запретить всех вообще мироедов, наставив им законодательных запретов. Они найдут, где выползти в другом месте. Поэтому параллельно ограничению бессовестной деятельности должны приниматься меры по оздоровлению экономики, по стимулированию здоровых, полезных форм предпринимательства, защите труда, реабилитации ущемленных. Церкви здесь есть чем заняться, предлагая продуманные социальные инициативы, в исполнении которых она могла бы принять деятельное участие.