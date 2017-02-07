Воронежстат: Численность населения региона растет за счет приезжих

Воронеж, , 14:20 — REGNUM 2 млн 335 тысяч человек составила численность населения Воронежской области по данным на 1 января 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Воронежстата.

Количество жителей региона за год, согласно данным статистики, выросло на 1,5 тыс. человек (0,1%) — однако этот рост произошел исключительно за счет роста числа мигрантов.

Рождаемость же за 2016 год в регионе снизилась, сразу на 3,8% (на свет появились 24 тыс. 938 малышей). Снизилась и смертность, однако число умерших воронежцев по-прежнему превышает число родившихся.

Жители региона в 2016 году чаще всего умирали от болезней систем кровообращения (39,2%), от новообразований (12%), от внешних причин (11,5%), болезней нервной системы (10,6%).

По данным статистики на декабрь 2016 года, численность рабочей силы составляла 1 млн 165,2 тыс. человек или 49,9%. Около 4,5% воронежцев трудоспособного возраста не имели работы, но активно ее искали. В то же время, по официальным данным департамента труда и занятости населения Воронежской области, уровень зарегистрированной безработицы составил 1%. Данные Воронежстата также говорят о сокращении численности сотрудников в организациях — в сферах строительства, добычи ископаемых.

Сократились и денежные доходы жителей региона: в среднем в месяц они составили 28,8 тыс. рублей, на 1,1% меньше, чем в 2015 году. С учетом инфляции сокращение доходов и вовсе составило 7,3%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за январь-ноябрь 2016 года составила 26,2 тысячи рублей — за год она выросла на 6,3%, однако из-за инфляции фактически ее уровень снизился на 0,5%.