Песков рассказал, когда стоит обсудить фильм «Матильда»

Москва, , 14:00 — REGNUM Картину режиссера Алексея Учителя «Матильда» стоит комментировать после того, как она будет готова и выйдет в прокат, но не раньше. Об этом 7 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля порекомендовал всем, кто хочет комментировать фильм, сначала посмотреть его, а затем обменяться мнениями с создателями ленты и с представителями Министерства культуры РФ.

«Вот тогда это было бы верно, потому что мы не считаем возможным что-то говорить о картине, которую мы не видели», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, художественный фильм Алексея Учителя «Матильда», премьера которого намечена на октябрь 2017 года, рассказывает о романе будущего императора России Николая II с артисткой балета Матильдой Кшесинской. Картина задолго до выхода на экраны подверглась критике. Так, депутат Государственной думы Наталья Поклонская вторично собирается инициировать прокурорскую проверку по подозрению в оскорблении религиозных чувств аудитории.

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