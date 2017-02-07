Вторник, 07 Февраля 2017 года
14:20:53 МСК

Песков прокомментировал слова Райкина о «некрофильском государстве»

Общество
По его мнению, артист произнес длинную фразу, имевшую другой смысл
Дмитрий Песков
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 7 февраля 2017, 13:41 — REGNUM  Слова художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина, назвавшего Россию «некрофильским государством», нужно воспринимать без отрыва от контекста. Об этом заявил 7 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на просьбу представителей СМИ прокомментировать столь странную характеристику страны, данную Райкиным в моноспектакле, Песков призвал не выдергивать слова артиста из контекста. По его мнению, Райкин произнес длинную фразу, имевшую другой смысл.

«Вот если отдельно это взять из контекста, не совсем такое благовидное слово в отношении России, но он говорил о другом. Поэтому я здесь призываю не выдергивать из контекста», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выступая на сцене Филармонии им. Шостаковича в собственном моноспектакле «Над балаганом небо…», Константин Райкин назвал Россию «некрофильским государством», которое «любит мертвых больше, чем живых». Артист говорил о трагических судьбах русских поэтов, которых, по его мнению, травили до тех пор, пока они не погибали.

Читайте ранее в этом сюжете: Райкин: Россия — «некрофильское государство» без «нравственной прививки»

Читайте развитие сюжета: Райкин объяснился за слова о «некрофильской России»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Театр
Главное сегодня
NB!
07.02.17
«Самое время запасаться дешевой валютой»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
07.02.17
Анастасия ПолозковаЭвакуация: Газпром оставит Латвию ни с чем?
Санкт-ПетербургРоссия Поиски энергетической независимости от России Экономика
NB!
07.02.17
Комитет ГД поддержал бессрочную бесплатную приватизацию
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
07.02.17
Назначен и. о. главы Бурятии
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
07.02.17
Миронов предложил скрестить «Ленинград» с Киркоровым
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
07.02.17
«Повышение пенсионного возраста будет плодить пенсионеров по инвалидности»
ЕкатеринбургРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
07.02.17
«Китайские вложения в строительство ВСМ улучшат инвестклимат»
ВладимирРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Экономика
NB!
07.02.17
Новый Майдан в Киеве уже не за горами — украинские СМИ
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
07.02.17
El País:: «Испанские фанаты выгнали украинского футболиста»
МадридИспания Гражданская война на Украине Общество
NB!
07.02.17
Бесплатную приватизацию могут сделать для всех бессрочной
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
07.02.17
Станислав Стремидловский«Катынь – не место выяснения польско-российских отношений»
СмоленскРоссия Развитие музеев Общество
NB!
07.02.17
КНР начнет «шпионить» из космоса с помощью беспилотников
ПекинКитай Авиастроение Техника
NB!
07.02.17
Совершено нападение на шеф-редактора Дальневосточной редакции ИА REGNUM
ДальнегорскПриморский крайРоссия Жизнь ИА REGNUM Происшествия
NB!
07.02.17
В ВКС РФ проводится внезапная проверка — Шойгу
МоскваРоссия Военные учения Общество
NB!
07.02.17
Российские регионы и региональная политика в январе 2017 года
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
07.02.17
Дмитрий ОрловРейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в январе 2017 года
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
07.02.17
Такое нововведение абсурдно: парламентарий о запрете «встреч с депутатами»
ВолгоградРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
07.02.17
СМИ: Трамп не сможет повлиять на союз России и Китая
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
07.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 7 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
07.02.17
Тульские СМИ ждёт административная концентрация? А затем...
ТулаРоссия Проблемы региональных СМИ Политика
NB!
07.02.17
Инга СлажинскайтеКрушение Ту-104 под Ленинградом: моряки, ушедшие в небо
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Происшествия
NB!
07.02.17
Леонид НерсисянНовые военные технологии и новое оружие России: что ждёт нас в 2017 году?
МоскваРоссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
ещё главное