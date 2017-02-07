Песков прокомментировал слова Райкина о «некрофильском государстве»

Москва, , 13:41 — REGNUM Слова художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина, назвавшего Россию «некрофильским государством», нужно воспринимать без отрыва от контекста. Об этом заявил 7 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на просьбу представителей СМИ прокомментировать столь странную характеристику страны, данную Райкиным в моноспектакле, Песков призвал не выдергивать слова артиста из контекста. По его мнению, Райкин произнес длинную фразу, имевшую другой смысл.

«Вот если отдельно это взять из контекста, не совсем такое благовидное слово в отношении России, но он говорил о другом. Поэтому я здесь призываю не выдергивать из контекста», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выступая на сцене Филармонии им. Шостаковича в собственном моноспектакле «Над балаганом небо…», Константин Райкин назвал Россию «некрофильским государством», которое «любит мертвых больше, чем живых». Артист говорил о трагических судьбах русских поэтов, которых, по его мнению, травили до тех пор, пока они не погибали.

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