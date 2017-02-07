Детский омбудсмен просит ГИББД обратить внимание на игру «Беги или умри»

Москва, , 13:31 — REGNUM Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к руководству ГИБДД России в связи с распространением в соцсетях игры «Беги или умри». Необходимо прекратить пропаганду «смертельных» игр среди детей, говорится в обращении детского омбудсмена к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктору Нилову, сообщается на сайте омбудсмена.

В социальных сетях и через телекоммуникационные устройства среди детей активно распространяется игра «Беги или умри», побуждающая детей перебегать дорогу как можно ближе к движущемуся автотранспорту. В этой связи в соцсетях родителям, учителям и водителям автотранспортных средств рассылаются предупреждения, а также просьбы проводить разъяснительные беседы с детьми.

«Считаю необходимым провести анализ имеющихся случаев дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов, свидетельствующих о возможном участии ребенка в данной игре, и усилить меры, направленные на профилактику безопасного поведения на дороге среди несовершеннолетних», — говорится в официальном обращении к главе ГИБДД.