В Испании задержаны два исламистских вербовщика

Средства на поддержку ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) они зарабатывали за счет торговли наркотиками и воровства

Мадрид, , 13:22 — REGNUM Министерство внутренних дел Испании сделало заявление о том, что двое мужчин из Марокко, подозреваемые в попытках вербовки граждан с целью осуществления террористической деятельностью, задержаны в Барселоне, сообщает Associated Press.

В заявлении министерства говорится, что двое мужчин 25 и 27 лет собирали деньги за счет незаконного оборота наркотиков и воровства для оказания поддержки боевикам террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, начиная с 2015 года уровень террористической угрозы в Испании был повышен, после того как были совершены теракты во Франции. С тех пор полиция задержала 185 подозреваемых в сотрудничестве с террористами.

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