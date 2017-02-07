«Повышение пенсионного возраста будет плодить пенсионеров по инвалидности»

Екатеринбург, , 13:26 — REGNUM Молодые пенсионерки не смогут заполнить пробел нехватки детских садов, вырастет число инвалидов, снизится мотивация к трудовой деятельности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил юрист Сергей Воронин (Москва), комментируя возможное повышение пенсионного возраста в России.

Тема повышения пенсионного возраста в России муссируется с первых чисел февраля, когда в средствах массовой информации появились сообщения о принципиальном решении правительства об увеличении пенсионного возраста для граждан России. Якобы лишь выбирается время, когда именно официально объявить о реформе. Также ведется обсуждение конкретных параметров повышения пенсионного возраста с учётом детального анализа социально-экономических последствий.

В министерстве труда и Пенсионном фонде России поспешили опровергнуть данную информацию. Однако спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко признала, что тема повышения пенсионного возраста не исчезнет с повестки и будет обсуждаться в правительственных кругах.

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Повышать пенсионный возраст в стране якобы собираются до 63 лет для женщин и до 65 для мужчин. Еще один проект предусматривает выравнивание пенсионного возраста для мужчин и женщин путем повышения его до 63 лет. Напомним, сейчас у российских женщин пенсионный возраст наступает в 55 лет, у мужчин — в 60.

Планы и намерения правительства взволновали экспертное сообщество. Реформа пенсионной системы в плане увеличения пенсионного возраста затронет все сферы жизни граждан России — экономику, демографию, занятость населения, солидарны все. Но по поводу целесообразности позднего выхода на пенсию мнения экспертов разделились.

«В России основная идея пенсионной реформы сводится к тому, что следует повысить пенсионный возраст, но никак не позаботиться об увеличении продолжительности жизни. Особенно повышение пенсионного возраста скажется на демографической ситуации в сторону ухудшения. Сейчас женщины, вышедшие на пенсию, выполняют социальную функцию бабушек — «работают» за детские сады, группы продленного дня, пионерские лагеря, — считает Сергей Воронин. — Необоснованное чрезмерное повышение пенсионного возраста для женщин создаст дополнительные преграды при принятии молодыми семьями решений относительно количества детей».

Кроме того, эксперт поднял вопрос об ослаблении или усилении давления на другие составляющие пенсионной системы. Речь идет об увеличении числа пенсионеров по инвалидности. «Отсутствие возможности получить пенсию по возрасту побуждает лиц предпенсионного возраста, которые имеют проблемы со здоровьем, обращаться за назначением пенсии по инвалидности. Следовательно, при повышении пенсионного возраста побочным эффектом станет несопоставимое количество пенсионеров по инвалидности», — предполагает юрист.

В повышении пенсионного возраста многие видят негатив несмотря на ежегодный рост числа работающих пенсионеров. Повышения пенсионного возраста не избежать, даже если бы не было дефицита бюджета и других экономических факторов в пользу этого, считает заместитель генерального директора по экономике и финансам одного из ООО Илья Попов. «Уже совсем скоро на одного работающего человека будет приходиться один пенсионер. И хотим мы этого или нет, это наша новая реальность и от этого мы никуда не уйдем», — считает эксперт.

Однако повышение пенсионного возраста в России не решит всех проблем сферы пенсионного обеспечения. «Низкая заработная плата и низкая производительность труда не позволяет нашей пенсионной системе быть устойчивой, — отмечает Илья Попов. — Как выход — создание эффективных рабочих мест с достойной зарплатой. Необходимо провести модернизацию системы социального страхования: на текущий момент она не сбалансирована. Необходимо провести меры по снижению теневой занятости и скрытой оплаты труда. Комплексное решение проблемы пенсионного обеспечения позволило бы увеличивать пенсионный возраст постепенно и без стресса для населения. На мой взгляд, повышение пенсионного возраста необходимо на 3−5 лет и повышать его нужно с учетом ожидаемой продолжительности жизни населения. Также считаю целесообразным выравнивание пенсионного возраста мужчин и женщин».

Преподаватель экономической теории Вячеслав Осетров (Екатеринбург) считает, что повышение пенсионного возраста неизбежно, так как он в России остаётся одним из самых низких в мире, а люди сейчас старятся значительно позже. «Так, 55 лет сейчас для женщины — это расцвет сил, время любить и рожать. Репродуктивная наука продвинулась серьезно вперед и развивается», — считает эксперт.

«Проблема в другом, — говорит эксперт. — Пенсия сегодня — это прибавка к зарплате. Часто очень маленькой. Знакомая пенсионерка, бывший научный работник, работает продавцом в газетном киоске. Её сократили из института. Пенсия — 14 тысяч, зарплата такая же. Ей 58 лет. Реально пенсионеры занимают рабочие места с низкой оплатой. И еще одна проблема: людей не готовят к пенсии. Для них это — стресс. И при этом они в большинстве своем не умеют выполнять другую работу, кроме той, на которой они проработали много лет. «Летунов» — когда часто меняют места работы — у нас в стране работодатели не приветствуют. Мой знакомый пенсионер, доцент, бывший преподаватель одной теоретической дисциплины несколько месяцев не может найти работу. Пенсия — 14,5 тысяч. У жены — 9 тысяч рублей. На такую пенсию не выжить, но человек науки оказался не у дел на рынке труда».