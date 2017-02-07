«Бессрочность бесплатной приватизации связана с выборами президента»

Москва, , 13:15 — REGNUM «Справедливая Россия» поддержит продление бессрочной бесплатной приватизации жилья для всех. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом заявил лидер партии Сергей Миронов в ходе брифинга в Госдуме. «Правильно было сделать бессрочную приватизацию для всех либо продлить ее для всех на два года», — отметил парламентарий.

«Никому не нужно возмущение в крупных городах накануне выборов (президента РФ)», — отметил Миронов.

Ранее депутат Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия») сообщил, что готовятся изменения в законодательстве о том, чтобы сделать бесплатную приватизацию жилья бессрочной для всех граждан. Госдума обсудит законопроект во втором чтении 8 февраля.

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