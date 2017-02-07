Домен .RU попал в десятку популярнейших в мире

Москва, , 13:08 — REGNUM Российский домен .ru занял девятое место по популярности среди двух тысяч действующих доменов, зарегистрированных по всему миру. Об этом сообщил директор координационного центра доменов .ru и .рф Андрей Воробьев, передают 7 февраля «Вести».

Выступая на открытии международного форума по кибербезопасности Cyber Security Forum 2017, Воробьев отметил также, что домен .рф является ведущим среди доменов, состоящих из символов национальных алфавитов. На сегодняшний день в этой доменной области выполнено 900 тыс. регистраций, однако в дальнейшем лидерство здесь, вероятно, придется уступить Китаю.

«Все-таки там количество пользователей, которое пишет с помощью иероглифов гораздо больше, чем пользователей, пишущих кириллицей. Но пока мы на сегодняшний день — абсолютный лидер в этом вопросе», — пояснил Воробьев.

Наиболее популярной в мире доменной зоной является .com, в частности, к ней относятся три самых популярных в мире ресурса: поисковая система Google, социальная сеть Facebook и видеохостинг YouTube. Далее идут домены .net, .de, .uk, .org.