В Новосибирске начали тестировать оплату проезда банковской картой

Изучать целесообразность и эффективность такого способа оплаты будут на примере второго троллейбусного маршрута на протяжении года

Новосибирск, , 13:15 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 7 февраля, начали тестировать систему оплаты проезда в общественном транспорте банковской картой. У новосибирцев появился выбор — оплатить проезд банковской картой, транспортной или наличными средствами.

«В рамках пилотного проекта, на троллейбусном втором маршруте, на терминалах, которые используют в электронном проездном. С сегодняшнего дня можно проводить оплату банковской картой», — приводят «Вести. Новосибирск» комментарий начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Романа Дронова. Отмечается, что изучать проект на примере второго троллейбусного маршрута будут до конца года. После этого такой способ оплаты может быть внедрен и на остальном общественном транспорте Новосибирска.

Система оплаты банковской картой работает также как и при оплате электронным проездным — деньги за проезд снимаются при касании карточки к терминалу. Стоит отметить, что система оплаты банковской картой уже работает в новосибирском метрополитене.

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